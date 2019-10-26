2019-10-26T12:37:45+03:00
Спорт

Калининградские спортсмены удачно выступают на армейских играх в Китае

В активе наших земляков уже одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали
Игорь ОРЕХОВ
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Прапорщик Муса Евлоев вновь не оставил шансов соперникам.Прапорщик Муса Евлоев вновь не оставил шансов соперникам.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Калининградские атлеты в составе сборной РФ удачно выступили на спортивных соревнованиях по летней программе среди представителей армий мира, проходящих в китайском Ухане. Трое из четверых наших земляков уже завоевали для страны и Центрального спортивного клуба армии «золото», четыре «серебра» и две «бронзы».

- Обладателем высшей награды в греко-римской борьбе стал двукартный чемпион мира Муса Евловев, - сообщили в областном министерстве спорта. Прапорщик Российской армии первенствовал в весовой категории до 97 килограммов. На пути к финалу он одолел представителей Нигерии, Греции и Германии с общим счетом 25:0, а в финале выиграл у финского борца - 2:1.

Два серебряные и две бронзовые медали в активе призера чемпионата Европы и этапов мирового кубка по плаванию - младшего сержанта Анны Егоровой. Она стала третьей на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем в индивидуальном зачете и в составе российского квартета поднималась на второе место пьедестала в эстафетах кролем 4x100 и 4x200 метров.

Еще две серебряные награды завоевал призер этапа Кубка мира, неоднократный победитель и медалист национальных чемпионатов сержант Дмитрий Наконечный, отличившийся в эстафете и в командном зачете соревнований по спортивному ориентированию.

Еще одной калининградке - чемпионке мира по самбо, призеру чемпионатов мира и Универсиад по дзюдо Анжеле Гаспарян предстоит соревноваться с дзюдоистками весом свыше 78 килограммов в личном первенстве, а также в командном турнире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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