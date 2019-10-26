2019-10-26T14:03:44+03:00
Политика

Американцы пообещали полякам Калининградскую область

Эксперты из США разработали очередной план отражения «российской агрессии в Прибалтике»
Игорь ОРЕХОВ
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США готовы жертвовать поляками, но не собой.США готовы жертвовать поляками, но не собой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ряд польских средств массовой информации опубликовал выдержки из плана, разработанного Джеймстаунским фондом США: американцы посулили Польше Калининградскую область в качестве приза после победы в войне с РФ.

Конечно, это будет ответный удар в случае «российской агрессии на страны Прибалтики». По мнению заокеанских экспертов, «быстрое вторжение последует, в том числе, для защиты русского меньшинства, особенно в Латвии и Эстонии». В этом случае поляки «пожертвовали бы собой» и вместе с американскими войсками (которые, судя по всему, на жертвы со своей стороны не рассчитывают) захватили бы российский эксклав. А по окончании вооруженного конфликта заполучили бы его в вечное владение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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