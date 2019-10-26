Американцы пообещали полякам Калининградскую область
Ряд польских средств массовой информации опубликовал выдержки из плана, разработанного Джеймстаунским фондом США: американцы посулили Польше Калининградскую область в качестве приза после победы в войне с РФ.
Конечно, это будет ответный удар в случае «российской агрессии на страны Прибалтики». По мнению заокеанских экспертов, «быстрое вторжение последует, в том числе, для защиты русского меньшинства, особенно в Латвии и Эстонии». В этом случае поляки «пожертвовали бы собой» и вместе с американскими войсками (которые, судя по всему, на жертвы со своей стороны не рассчитывают) захватили бы российский эксклав. А по окончании вооруженного конфликта заполучили бы его в вечное владение.
ИСТОЧНИК KP.RU