2019-10-26T16:14:00+03:00
Происшествия

Под Калининградом «Мерседес» опрокинулся в кювет: погиб пассажир

За рулем иномарки находился помощник прокурора Зеленоградского района
Игорь ОРЕХОВ
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Около часа ночи 26 октября на 3-м километре Приморского полукольца водитель «Мерседеса С 200» на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением своим транспортным средством. В результате автомобиль вылетел за пределы проезжей части в кювет, где и опрокинулся.

В результате ДТП водитель с переломами (в том числе и открытыми) костей и другими серьезными повреждениями был госпитализирован в больницу Скорой медицинской помощи Калининграда. По имеющейся информации, за рулем был помощник прокурора Зеленоградского района. В салоне иномарки находился также пассажир, личность которого не установлена. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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