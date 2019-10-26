Под Калининградом прокуратура засудила три средних школы

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-26T16:09:51+03:00

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Прокуратура Краснознаменского района провела проверку исполнения законодательства об антитеррористической безопасности и об образовании в Российской Федерации.

В результате были выявлены нарушения в деятельности сразу трех средних школах: №3 в поселке Весново, №4 в поселке Добровольск и №2 в Алексеевке. Оказалось, что в этих учреждениях отсутствовали системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Представители надзирающего ведомства обратились в суд с иском, потребовав обязать образовательные организации оснастить свои здания указанными системами.

Краснознаменский районный суд требование прокуратуры удовлетворил. Правда, отложив его исполнение на 2020-2021 учебный год.

ИСТОЧНИК KP.RU