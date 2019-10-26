Под Калининградом прокуратура засудила три средних школы
Прокуратура Краснознаменского района провела проверку исполнения законодательства об антитеррористической безопасности и об образовании в Российской Федерации.
В результате были выявлены нарушения в деятельности сразу трех средних школах: №3 в поселке Весново, №4 в поселке Добровольск и №2 в Алексеевке. Оказалось, что в этих учреждениях отсутствовали системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Представители надзирающего ведомства обратились в суд с иском, потребовав обязать образовательные организации оснастить свои здания указанными системами.
Краснознаменский районный суд требование прокуратуры удовлетворил. Правда, отложив его исполнение на 2020-2021 учебный год.
ИСТОЧНИК KP.RU