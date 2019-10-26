2019-10-26T16:30:42+03:00
Общество

В Калининграде прошел общегородской субботник

В мероприятии приняли участие почти полторы тысячи человек
Сергей Богров
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Октябрь в Калининграде – традиционный месяц, в который проходят мероприятия по уборке и благоустройству города. Коммунальные службы вывозят мусор, листву, готовятся к работе в зимнем режиме. Горадминистрация также ежегодно организует общегородской субботник, который в этом году состоялся 26 октября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в мероприятии приняли активное участие работники учреждений, предприятий, представители общественных организаций и просто неравнодушные граждане, многие из которых пришли с детьми. Вместе с сотрудниками комитета городского хозяйства в сквере на перекрестке улиц Гаражной и Юношеской трудился глава Калининграда.

- Очень важно, чтобы каждый из нас не только мечтал жить в чистом городе, но и сам для этого, что-то делал, - подчеркнул Алексей Силанов. Сегодня на субботник вышли почти полторы тысячи человек. Была организована высадка кустарников, деревьев, уборка придомовых территорий. В конце октября мы совместно с общественниками будем проводить посадку деревьев, кустарников на Летнем озере и в парке Теодора Кроне. Необходимо общими усилиями поддерживать порядок, чтобы Калининград оставался привлекательным для жителей и гостей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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