Бывший калининградский полицейский проиграл суд министерству внутренних дел РФ

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-26T16:55:04+03:00

За незаконно наложенный штраф инспектора ДПС сначала уволили со службы, а затем заставили компенсировать понесенные казной расходы

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В Неманский городской суд обратился представитель Министерства внутренних дел РФ с иском о взыскании денежных средств.

В мае 2017 инспектор дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожного движения составил протокол в отношении калининградского автолюбителя, якобы нарушившего Правила дорожного движения. Мужчине назначили штраф, однако в дальнейшем это постановление мирового судьи было отменено решением Неманского горсуда в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

После этого уже автомобилист обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, убытков, понесенных на оплату юридических услуг, расходов на проведение экспертизы и других судебных расходов. Центральный районный суда Калининграда признал правоту истца, деньги ему были переведены, как положено, из государственной казны.

Тем временем в отношении инспектора ДПС была инициирована служебная проверка, в результате которой было установлено нарушение дисциплины блюстителем дорожного порядка. Полицейский был уволен со службы. Но правоохранительное ведомство решило еще и взыскать с него всю сумму выплаченных по решению суда компенсаций.

И хотя ответчик считал, что пропущен срок исковой давности, Неманский городской суд исковые требования МВД России удовлетворил. Хотя и частично, с учетом материального и семейного положения бывшего правоохранителя. Последнего обязали вернуть государству 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU