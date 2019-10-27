2019-10-27T12:51:33+03:00
Общество

Очевидец: Перед ЧП в камере на Ивана Вшивкова надели наручники

Виктор Сергеев
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Телеграм-канал «Baza» опубликовал видео с заявлением Алексея Павленко, который, как утверждается, находился в камере с Иваном Вшивковым незадолго до трагедии.

40-летний мужчина рассказал, что Вшивков вел себя агрессивно, поэтому сотрудники полиции надели на него наручники.

«Втроем зашли, заломили его, наручниками пристегнули его, лежащего на полу», - заявил мужчина.

Напомним, трагедия в отделе полиции Московского района Калининграда произошла 19 октября. По официальной версии, буйный Вшивков сломал батарею, получил ожоги от горячей воды и скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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