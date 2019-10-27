В Калининградской области прошел фестиваль национальных культур

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-27T13:40:58+03:00

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В Славске прошел первый этап фестиваля национальных культур. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для гостей праздника подготовили гала-концерт, мастер-классы, выставки изделий народных промыслов и предметов быта, дегустацию национальной кухни. На площадке возле Дома культуры Славска были представлены русское, украинское, литовское, польское, немецкое, азербайджанское, еврейское, узбекское подворья.

«Правительство приняло решение проводить фестиваль национальных культур каждый год в разных муниципалитетах. Например, в 2017 году его принимали Черняховск и Нестеров, в 2018 году – Советск. Такой формат проведения мероприятия позволит всем жителям региона познакомиться с культурными традициями народов, проживающих на территории Калининградской области», - отметил замруководителя аппарата регионального правительства Владимир Беспалов.

Сегодня в регионе проживают представители 132 национальностей и действует 40 национальных объединений.

ИСТОЧНИК KP.RU