Калининградская полиция раскрыла мошенничество на 5 млн рублей
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Калининградские полицейские раскрыли мошенничество, совершённое под предлогом поставки минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Летом этого года руководитель калининградской компании заключила договор на поставку минеральных удобрений из Ростовской области. Пять миллионов рублей поступили на счет поставщика, однако удобрения так и не были доставлены.
На руководителя ростовской фирмы завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU