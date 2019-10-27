2019-10-27T13:50:23+03:00
Общество

Калининградская полиция раскрыла мошенничество на 5 млн рублей

Виктор Сергеев
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Калининградские полицейские раскрыли мошенничество, совершённое под предлогом поставки минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Летом этого года руководитель калининградской компании заключила договор на поставку минеральных удобрений из Ростовской области. Пять миллионов рублей поступили на счет поставщика, однако удобрения так и не были доставлены.

На руководителя ростовской фирмы завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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