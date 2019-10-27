Лишенная прав 25-летняя калининградка на БМВ опрокинулась в кювет
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Три человека пострадали в субботу в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На улице Энергетиков в кювет съехал и перевернулся автомобиль БМВ. Находившаяся за рулем пьяная калининградка получила травмы. В полиции отметили, что женщина ранее была лишена прав за пьяное вождение.
Травмы получил и 20-летний водитель «Тойоты», в которую врезался «Опель» на ул. Гагарина. Еще один водитель пострадал на автодороге Калининград-Балтийк. Там 44-летний мужчина на «Мерседесе» врезался в дерево.
ИСТОЧНИК KP.RU