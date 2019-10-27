Лишенная прав 25-летняя калининградка на БМВ опрокинулась в кювет

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-27T17:49:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Три человека пострадали в субботу в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Энергетиков в кювет съехал и перевернулся автомобиль БМВ. Находившаяся за рулем пьяная калининградка получила травмы. В полиции отметили, что женщина ранее была лишена прав за пьяное вождение.

Травмы получил и 20-летний водитель «Тойоты», в которую врезался «Опель» на ул. Гагарина. Еще один водитель пострадал на автодороге Калининград-Балтийк. Там 44-летний мужчина на «Мерседесе» врезался в дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU