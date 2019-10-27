В Славске присяжные признали 22-летнего мужчину виновным в убийстве
В Славске коллегия присяжных признала 22-летнего местного жителя виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
В сентябре 2017 года мужчина забил до смерти 21-летнего жителя одного из поселков.
- Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку мужчина принял меры к уничтожению следов преступления, занял позицию отрицания своей причастности, даже осуществлял переписку от имени убитого в социальных сетях, - отметили в пресс-службе СК.
После обсуждения вердикта Славским районным судом будет вынесен приговор.
ИСТОЧНИК KP.RU