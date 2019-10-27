В Славске присяжные признали 22-летнего мужчину виновным в убийстве

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-27T17:59:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Славске коллегия присяжных признала 22-летнего местного жителя виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В сентябре 2017 года мужчина забил до смерти 21-летнего жителя одного из поселков.

- Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку мужчина принял меры к уничтожению следов преступления, занял позицию отрицания своей причастности, даже осуществлял переписку от имени убитого в социальных сетях, - отметили в пресс-службе СК.

После обсуждения вердикта Славским районным судом будет вынесен приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU