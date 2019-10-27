2019-10-27T17:59:07+03:00
Общество

В Славске присяжные признали 22-летнего мужчину виновным в убийстве

Виктор Сергеев
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В Славске коллегия присяжных признала 22-летнего местного жителя виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В сентябре 2017 года мужчина забил до смерти 21-летнего жителя одного из поселков.

- Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку мужчина принял меры к уничтожению следов преступления, занял позицию отрицания своей причастности, даже осуществлял переписку от имени убитого в социальных сетях, - отметили в пресс-службе СК.

После обсуждения вердикта Славским районным судом будет вынесен приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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