2019-10-28T10:22:36+03:00
Спорт

Матч «Балтика»-«Торпедо» в Калининграде стал самым посещаемым в 20 туре ФНЛ

Виктор Сергеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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Портал ТурСтат представил рейтинг городов по числу зрителей на матчах 20-го тура ФНЛ, прошедших 27 октября.

Калининград, Нижний Новгород и Армавир вошли в первую тройку городов по посещаемости матчей 20-го тура ФНЛ.

В Калининграде на матче «Балтика»-«Торпедо», завершившемся вничью со счетом 1:1, присутствовали рекордные 11 тысяч 117 зрителей.По итогам тура «Балтика» занимает 5 место в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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