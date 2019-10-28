Матч «Балтика»-«Торпедо» в Калининграде стал самым посещаемым в 20 туре ФНЛ
.Фото: fc-baltika.ru
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Портал ТурСтат представил рейтинг городов по числу зрителей на матчах 20-го тура ФНЛ, прошедших 27 октября.
Калининград, Нижний Новгород и Армавир вошли в первую тройку городов по посещаемости матчей 20-го тура ФНЛ.
В Калининграде на матче «Балтика»-«Торпедо», завершившемся вничью со счетом 1:1, присутствовали рекордные 11 тысяч 117 зрителей.По итогам тура «Балтика» занимает 5 место в турнирной таблице ФНЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU