2019-10-28T10:30:06+03:00
Общество

На ул. Левитана в Калининграде ветром сорвало утеплитель с дома (фото)

Виктор Сергеев
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..Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
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В Калининграде на улице Левитана из-за порыва ветра со стены многоэтажного дома сорвало огромный кусок утеплителя. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Янтарный ДЛБ».

«Левитана 60 корпус 2, уже полгода как отвалилась часть утеплителя, а сегодня он от ветра пошел плясать по всем дворам и неудачно припаркованным автомобилям, - написал один из очевидцев. Куда смотрит управляющая компания и кто будет нести ответственность за поврежденный автотранспорт?

ИСТОЧНИК KP.RU

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