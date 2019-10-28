2019-10-28T10:47:47+03:00
Общество

Транспортные полицейские задержали двух браконьеров в акватории Калининградского залива

Виктор Сергеев
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В Калининградском заливе задержали двух браконьеров с сетями. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

41-летний и 46-летний мужчины ловили рыбу с помощью лесковой сети кустарного производства. Такие сети запрещены, так как являются орудиями массового истребления водных биологических ресурсов.

У злоумышленников изъяли 25 килограммов леща, несколько килограммов окуня и камбалы. Ущерб составил около 26 тысяч рублей, отметили в пресс-службе транспортной полиции.

На них завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьерам грозит штраф до 1 млн рубле, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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