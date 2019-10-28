СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-28T11:03:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 28 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 часов до 13 часов света не будет на ул. К. Маркса 56-98, ул. Чернышевского 31-49а,44а-64, пер. Чернышевского 2-4, ул. Коммунальная 36-48, Фестивальная аллея 15,20.

С 9 часов до 18 часов электричество отключено ул. Литовский вал 23-49а.

С 10 часов до 17 часов без света будет ул. Лукашова 7-13,12-26.

С 13:30 до 18 часов - ул. Коммунальная 36-38,41, ул. Маяковского 1, ул. К. Маркса 62-118в, ул. Чернышевского 19-61, 38-44б ул. Каштановая аллея 68а,73 , Фестивальная аллея 41.

ИСТОЧНИК KP.RU