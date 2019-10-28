В Калининграде работник пиццерии обворовал посетительницу ночного клуба

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-28T12:17:28+03:00

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Посетительница ночного клуба на улице Карла Маркса в Калининграде, немного устав отдыхать, решила сделать небольшой перекур. И за сигаретой так заболталась с подружкой, что не заметила, как отиравшийся все этой время рядом незнакомец залез в боковой карман ее рюкзака. Добычей вора стали наличные деньги, банковскую карту и мобильный телефон.

Обнаружив пропажу своего имущества, девушка поспешила заблокировать кредитку, так что преступник (это выяснилось позже) не успел снять деньги со счета. Устанавливать его личность пришлось сотрудникам угрозыска ОМВД РФ по Центральному району. Под подозрение в итоге попал 26-летний уроженец одной из стран СНГ. Полицейским здорово помогло то, что разыскиваемый являлся активным пользователем соцсетей, в которых постил множество фотографий, в том числе и с места своей работы. Правда, явившись туда, опера выяснили, что нужный им человек успел уволиться.

- Тогда были проверены возможные места, где мог трудоустроиться злоумышленник, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - И в одной из пиццерий задержали его.

У задержанного нашли похищенные кредитку и телефон, которые приобщили в качестве улик к уголовному делу о «краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину».

В общем, курить вредно. И постоянно зависать в интернете тоже не очень полезно.

ИСТОЧНИК KP.RU