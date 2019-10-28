Евгений Гришковец и «Бигуди» записывают новый альбом

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-28T13:05:13+03:00

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Калининградский писатель Евгений Гришковец и группа «Бигуди», которые перестали сотрудничать 8 лет назад, снова встретились, чтобы поработать вместе. Музыкальный проект «Гришковец и «Бигуди» продолжит свое творческое существование – друзья записывают альбом.

«После стольких лет молчания мы вновь записываем новый альбом… Мы снова встретились в студии и на сегодняшний день записали семь песен. Готовим выпуск сингла и мне уже понятны смыслы, содержание, идеи и звучание нашего нового произведения», – пишет Евгений Гришковец в своем интернет-дневнике. Драматург отмечает, что на 10 ноября запланирован первый после долгого молчания концерт в Екатеринбурге.

«Мы с «Бигуди» - кто теперь для тех, кто нас любил и слушал? И кем мы станем для тех, кто услышит нас с нашим новым альбомом впервые? Вот бесконечно важные и волнующие вопросы, на которые заранее ответить невозможно», - рассуждает Евгений Гришковец.

ИСТОЧНИК KP.RU