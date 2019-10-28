В воскресенье в области два автомобиля съехали в кювет

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-28T13:10:26+03:00

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В воскресенье в Калининградской области в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Правдинском районе 27-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, мужчина получил телесные повреждения.

В Полесском районе 33-летняя водитель автомобиля «ВАЗ», не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет справа по ходу движения. В результате ДТП 38-летняя пассажир получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU