2019-10-28T13:14:05+03:00
Общество

В Калининграде подвели итоги патриотического проекта«Пост №1»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

На выходных в Калининграде подвели итоги молодёжного патриотического проекта «Пост №1»

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году на центральный пост у Вечного огня на мемориале 1200 воинам-гвардейцам заступили 1 400 ребят из 35 образовательных учреждений Калининградской области.

Лучшим был признан почётный караул средней общеобразовательной школы №5 Черняховска. В следующем году именно они будут заступать в караул первыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24