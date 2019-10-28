В Калининграде подвели итоги патриотического проекта«Пост №1»
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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На выходных в Калининграде подвели итоги молодёжного патриотического проекта «Пост №1»
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году на центральный пост у Вечного огня на мемориале 1200 воинам-гвардейцам заступили 1 400 ребят из 35 образовательных учреждений Калининградской области.
Лучшим был признан почётный караул средней общеобразовательной школы №5 Черняховска. В следующем году именно они будут заступать в караул первыми.
ИСТОЧНИК KP.RU