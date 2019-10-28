2019-10-28T13:17:44+03:00
Общество

Четыре детские поликлиники в Калининградской области получили новое офтальмологическое оборудование

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Гусевская, Советская и Черняховская больницы, а также объединенная Городская детская поликлиника №6 Калининграда получили новое оборудование для оснащения офтальмологических кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Новое современное офтальмологическое оборудование позволяет определить степень дальнозоркости и близорукости у детей и более детально увидеть характеристики роговицы глаза. Обследование занимает доли секунды, и на аппарате сразу же появляются выявленные значения.

Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения области Наталия Берездовец отметила, что детская медицина вошла в нацпроект «Здравоохранение», который предусматривает укрепление материально-технической базы детских лечебных учреждений, создание комфортных условий для пребывания в них маленьких пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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