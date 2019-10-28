2019-10-28T13:22:18+03:00
Политика

Корабли Балтфлота вошли в сирийский порт Тартус

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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Отряд кораблей Балтфлота в составе СКР «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня», совершил деловой заход в сирийский порт Тартус. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

- Накануне захода в сирийский порт отряд кораблей провел учение по плаванию в условиях интенсивного судоходства. Также были отработаны действия расчетов командных пунктов при обнаружении подводной лодки условного противника и слежении за ней, - отметили пресс-служба флота.

Напомним, корабли Балтфлота вышли из Балтийска 1 октября и взяли курс в Индийский океан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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