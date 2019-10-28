2019-10-28T13:26:14+03:00
Туризм

Калининград вошел в топ-10 городов России для путешествий в 2020 году

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Портал ТурСтат представил рейтинг лучших городов России для отдыха и путешествий в 2020 году. Рейтинг был составлен по результатам интернет-опроса на тему, в какой город лучше всего съездить в следующем году.

В топ-10 привлекательных у туристов городов на следующий год попали Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Москва, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ялта и Ярославль.

По данным ТурСтат, за Санкт-Петербург как лучший город России для путешествий отдали 15% голосов, за Екатеринбург - 12%, за Казань и Сочи - по 9%, за Москву - 8%, за Калининград - 6%, за Нижний Новгород - 4%, за Ростов-на-Дону, Ялту и Ярославль - по 3,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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