На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
.Фото: Госавтоинспекция
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В минувшие выходные на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 19 пьяных водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.
Двое задержанных попались на повторном пьяном вождении. На эти водителей заведут уголовные дела, им грозит реальное лишение свободы и крупный денежный штраф.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8 (4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU