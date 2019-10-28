На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-28T13:32:39+03:00

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В минувшие выходные на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 19 пьяных водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

Двое задержанных попались на повторном пьяном вождении. На эти водителей заведут уголовные дела, им грозит реальное лишение свободы и крупный денежный штраф.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8 (4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU