Феодоровскую чудотворную икону покажут в Гусеве, Советске и Черняховске

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-28T13:36:04+03:00

Святыню повезли в тур по Калининградской области

Изменить размер текста: A A

Феодоровская чудотворная икона, которую привезли к нам из Костромы, покинула Калининград. Образ Божией Матери, известный с XII века, отправился в тур по городам региона.

Как сообщает пресс-служба Черняховской епархии, святыню рано утром в понедельник 28 октября увезли из собора Христа спасителя в Калининграде.

28 октября святыня будет доступна в храмах Правдинска, Железнодорожного, Озерска, поселка Краснолесье, города Гусева.

Во вторник 29 октября икону провезут по храмам Нестерова, Краснознаменска, Немана, Советска в пос. Приозерье.

В среду 30 октября верующие смогут прикоснуться к святыне в Славске, пос. Большаково, Черняховске, Полесске, пос. Изобильное.

До 30 октября икона пробудет в Черняховской епархии. Полное расписание смотрите здесь.

По преданию перед образом молился сам князь Александр Невский.

С 1991 года ведут летопись современных чудес, совершающихся по молитвам у Феодоровской иконы. Их зафиксировано уже более 100.

Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери с давних времен почитается православными как покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, помогающая в трудных родах.

ИСТОЧНИК KP.RU