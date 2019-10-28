Во вторник в Калининграде пройдет акция акция «Измерь давление – сохрани жизнь»
Изменить размер текста:
В Калининграде во вторник, 29 октября, пройдет акция «Измерь давление – сохрани жизнь». Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, в ходе акции с 11 до 14 часов все желающие смогут измерить уровень своего артериального давления и в случае выявления отклонений от нормы получить рекомендации врача-специалиста.
Место – первый этаж торговых центров EVROSPAR по адресам:
– ул. Литовский Вал, 2;
– пр. Мира, 31;
– ул. О.Кошевого, 37-а.
ИСТОЧНИК KP.RU