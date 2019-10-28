Во вторник в Калининграде пройдет акция акция «Измерь давление – сохрани жизнь»

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-28T13:43:36+03:00

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В Калининграде во вторник, 29 октября, пройдет акция «Измерь давление – сохрани жизнь». Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в ходе акции с 11 до 14 часов все желающие смогут измерить уровень своего артериального давления и в случае выявления отклонений от нормы получить рекомендации врача-специалиста.

Место – первый этаж торговых центров EVROSPAR по адресам:

– ул. Литовский Вал, 2;

– пр. Мира, 31;

– ул. О.Кошевого, 37-а.

ИСТОЧНИК KP.RU