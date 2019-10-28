2019-10-28T14:00:35+03:00
Общество

В Калининграде на трех улицах запретят остановку транспорта

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В ноябре на участках трех улиц в Центральном районе Калининграда запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

29 ноября дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на ул. Каменная (в районе домов № 11 и № 12А); на ул. Офицерская (в районе домов № 16 и № 13А) и ул. Красная (в районе домов № 23А и 21А).

ИСТОЧНИК KP.RU

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