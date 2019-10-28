Исследование: Калининградцам требуется свыше 5 месяцев, чтобы найти работу

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-28T14:58:15+03:00

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Калининградская область занимает 33-е место среди регионов РФ по уровню безработицы. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».

По итогам лета 2019 года, уровень безработицы в регионе составляет 4,2%. Сейчас в области на 100 открытых вакансий приходится 131 безработный.

В среднем, на поиски работы жителям Калининградской области требуется 5,2 месяца. В среднем в июне-августе 2019 года у жителей России на поиск работы уходило 7,2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU