Исследование: Калининградцам требуется свыше 5 месяцев, чтобы найти работу
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Калининградская область занимает 33-е место среди регионов РФ по уровню безработицы. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».
По итогам лета 2019 года, уровень безработицы в регионе составляет 4,2%. Сейчас в области на 100 открытых вакансий приходится 131 безработный.
В среднем, на поиски работы жителям Калининградской области требуется 5,2 месяца. В среднем в июне-августе 2019 года у жителей России на поиск работы уходило 7,2 месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU