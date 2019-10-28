Власти Калининграда предлагают запретить левые повороты на нескольких улицах
Администрация Калининграда собирает мнения горожан о возможном запрете левых поворотов на ряде городских улиц.
Например, власти предлагают запретить левый поворот на ул. А. Невского на ул. Линейную, Береговую, а также поворотов в районе домов №№7; 29; 34; 53.
«Если помните, то губернатор недавно предложил обсудить все эти возможные нововведения с вами. Поэтому, чтобы всё это не выглядело «волюнтаристским» решением властей, мы предлагаем высказать ваше мнение по поводу мер, направленных на борьбу с дорожными заторами», отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.
Пройти опрос можно на сайте администрации Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU