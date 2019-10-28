2019-10-28T15:19:31+03:00
Общество

За пять дней в Калининграде прививки от гриппа сделали почти 1800 человек

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В течение пяти дней в ТРЦ «Европа» на базе автомобиля скорой помощи проводилась выездная вакцинация от гриппа. Всего прививки сделали 1792 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Несомненно, такой формат вакцинации себя оправдал, цифры говорят сами за себя. Все прошло очень организованно, и все желающие получили прививку, обезопасив себя от гриппа и его осложнений на предстоящий эпидсезон», отметил главный врач горбольницы № 2 Степан Миракян.

Напомним, в этом году по просьбам жителей выезды мобильного центра продлили до середины октября. Всего за три года было осуществлено 65 выездов, привито 12 740 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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