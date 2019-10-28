Авиакомпания «AirBaltic» до марта 2020 года прекратила полеты из Калининграда в Ригу

СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-28T16:06:40+03:00

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Накануне в воскресенье, 27 октября, калининградский аэропорт «Храброво» начал работать по осенне-зимнему расписанию полетов, которое будет действовать по 28 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

В зимнем расписании не запланировано авиарейсов в Ригу. Сообщается, что авиакомпания «AirBaltic» возобновит полеты с началом действия весенне-летнего расписания с 29 марта 2020 года.

В зимнем расписании остались рейсы из Калининграда в Варшаву, Ташкент и Минск.

ИСТОЧНИК KP.RU