2019-10-28T16:36:05+03:00
Общество

В Гусеве задержали мошенника, представлявшегося полковником силового ведомства

Задержанный заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
Виктор Сергеев
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В Гусеве задержали 35-летнего калининградца, подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Одной из жертв злоумышленника стала 66-летняя местная жительница, которая присматривала за съемной квартирой. Мошенник представился полковником одной из силовых структур и убедил пенсионерку, что намерен заселиться, и через некоторое время убедил ее одолжить ему 75 тысяч рублей.

Другой жертвой стала 29-летняя горожанка. Мошенник представился бывшим сокамерником её мужа, который якобы просил передать ему деньги. Женщина поверила ему и отдала 7 тысяч рублей, бензопилу и планшетный компьютер.

Задержанный заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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