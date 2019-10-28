В Гусеве задержали мошенника, представлявшегося полковником силового ведомства
В Гусеве задержали 35-летнего калининградца, подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Одной из жертв злоумышленника стала 66-летняя местная жительница, которая присматривала за съемной квартирой. Мошенник представился полковником одной из силовых структур и убедил пенсионерку, что намерен заселиться, и через некоторое время убедил ее одолжить ему 75 тысяч рублей.
Другой жертвой стала 29-летняя горожанка. Мошенник представился бывшим сокамерником её мужа, который якобы просил передать ему деньги. Женщина поверила ему и отдала 7 тысяч рублей, бензопилу и планшетный компьютер.
Задержанный заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU