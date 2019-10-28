Асфальтирование проезжей части на ул. Киевской начнется после 11 ноября
.Фото: мэрия Калининграда
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К 11 ноября на улице Киевской в Калининграде должны завершиться работы по укладке рельсов, после этого дорожники приступят к завершающей стадии работ - асфальтированию проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Параллельно прокладке путей идёт замена довоенных опор контактной сети на современные, а также устройство бордюра у основания опор путепровода», - отметили в пресс-службе.
Напомним, движение транспорта на отрезке Киевской от проспекта Калинина до выезда из депо по временной схеме планируют открыть уже в ноябре.
ИСТОЧНИК KP.RU