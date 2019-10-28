Жителя Советска будут судить за дачу взятки инспектору ГИБДД

СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-28T18:10:54+03:00

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В Гвардейский районный суд поступило уголовное дело по обвинению жителя Советска в даче взятки инспектору ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Зимой 2017 году мужчину остановили сотрудники ДПС на трассе в районе поселка Талпаки. Алкотестер зафиксировал алкоголь в выдыхаемом воздухе, поэтому водитель решил «договориться» и перевел сотрудникам ГИБДД на банковскую карту посредника 30 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело за дачу взятки должностному лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU