Жителя Советска будут судить за дачу взятки инспектору ГИБДД
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Гвардейский районный суд поступило уголовное дело по обвинению жителя Советска в даче взятки инспектору ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Зимой 2017 году мужчину остановили сотрудники ДПС на трассе в районе поселка Талпаки. Алкотестер зафиксировал алкоголь в выдыхаемом воздухе, поэтому водитель решил «договориться» и перевел сотрудникам ГИБДД на банковскую карту посредника 30 тысяч рублей.
На него завели уголовное дело за дачу взятки должностному лицу.
ИСТОЧНИК KP.RU