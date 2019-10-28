Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу в поселке под Неманом

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-28T18:41:04+03:00

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Прокуратура Немана потребовала через суд отремонтировать участок дороги в поселке Подгорное. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки, которую провели по обращению местной жительницы, было другие повреждения, которые затрудняют движение транспорта. Кроме этого, растущие на обочинах кусты создают ограниченную видимость, что также влияет на безопасность движения.

Перед обращением в суд прокуратура вносила представление в местную администрацию, однако чиновники не предприняли необходимых мер и не устранили нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU