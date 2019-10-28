Мстительный калининградец повредил машину бывшей жены и ее нового сожителя
В Калининграде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в повреждении двух автомобилей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице А. Невского. В полицию позвонил очевидец, который сообщил, что мужчина наносит удары ногами по припаркованным автомобилям «Киа» и «Фольксваген». Прибывшие на место участковые задержали злоумышленника.
В полиции сообщили, что 36-летний калининградец из чувства мести повредил автомобиль бывшей жены и машину её нового сожителя. Общая сумма причиненного ущерба составила 40 тысяч рублей.
На него завели уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU