2019-10-28T18:45:59+03:00
Общество

Мстительный калининградец повредил машину бывшей жены и ее нового сожителя

Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в повреждении двух автомобилей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице А. Невского. В полицию позвонил очевидец, который сообщил, что мужчина наносит удары ногами по припаркованным автомобилям «Киа» и «Фольксваген». Прибывшие на место участковые задержали злоумышленника.

В полиции сообщили, что 36-летний калининградец из чувства мести повредил автомобиль бывшей жены и машину её нового сожителя. Общая сумма причиненного ущерба составила 40 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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