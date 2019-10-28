Калининградские спортсмены завоевали бронзу этапа Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу

СЕГОДНЯ 18:55 2019-10-28T18:55:03+03:00

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Хорватский город Славонски-Брод принял этап Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу, собрав больше 500 спортсменов из 18 стран.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, одними из лучших на турнире стали наши земляки Арина Глебова и Максим Багдасарян.

Ребята выступали в категории «Б-класс микст» среди 52 пар. Калининградцы уступили двум украинским коллективам.

В минспорта отметили, что в этом году на кубке мира в Сочи калининградцы, которым 10 и 11 лет, получили приз за попадание в семерку сильнейших, а осенью завоевали на домашней арене спортзала «Созвездие» серебряные медали всероссийских соревнований.

Арина и Максим – представители региональной комплексной спортшколы олимпийского резерва и клуба «Детское сальто».

ИСТОЧНИК KP.RU