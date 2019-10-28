Прокуратура выявила нарушения сроков капремонта ул. Горького в Калининграде

СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-28T19:02:54+03:00

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Прокуратура Калининграда выявила нарушения сроков работ по капитального ремонту улицы Горького. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, улица Горького ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На улице, помимо дорожного полотна, приведут в порядок ливневую канализацию, оборудуют 19 заездных карманов для общественного транспорта и заменят 228 уличных светильников.

Также выявлены нарушения сроков работ по благоустройству дворовой территории домов № 64, 64а, 66 по ул. Береговая. Всем подрядчикам были внесены представления с требованием принять меры и обеспечить надлежащее выполнение контрактных обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU