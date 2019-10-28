В Зеленоградском районе собрали рекордный урожай зерновых

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-28T19:07:37+03:00

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Итоги уборки урожая подвели в Зеленоградском округе. Было собрано на 7 тысяч тонн больше зерновых и зернобобовых культур, чем в 2018 году. Об этом сообщает администрация округа.

«Многие хозяйства отдали предпочтение севу озимых культур, которые в нашем регионе дают лучшую урожайность. Так в 2018 году средняя урожайность озимой пшеницы составляла 35 центнеров с гектара, уже в 2019 выросла до 45 центнеров с гектара», - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что такого урожая зерновых в Зеленоградском округе не наблюдалось более 10 лет.

Посевная площадь в этом году составила 8613,9 га, что на 197 выше показателя 2018 года. Благоприятные погодные условия позволили убрать рекордные объемы зерновых.

Уборка картофеля, овощей и технической конопли еще не завершена.

ИСТОЧНИК KP.RU