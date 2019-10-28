В Зеленоградском районе собрали рекордный урожай зерновых
Итоги уборки урожая подвели в Зеленоградском округе. Было собрано на 7 тысяч тонн больше зерновых и зернобобовых культур, чем в 2018 году. Об этом сообщает администрация округа.
«Многие хозяйства отдали предпочтение севу озимых культур, которые в нашем регионе дают лучшую урожайность. Так в 2018 году средняя урожайность озимой пшеницы составляла 35 центнеров с гектара, уже в 2019 выросла до 45 центнеров с гектара», - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что такого урожая зерновых в Зеленоградском округе не наблюдалось более 10 лет.
Посевная площадь в этом году составила 8613,9 га, что на 197 выше показателя 2018 года. Благоприятные погодные условия позволили убрать рекордные объемы зерновых.
Уборка картофеля, овощей и технической конопли еще не завершена.
ИСТОЧНИК KP.RU