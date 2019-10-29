В Калининграде в гараже сгорел микроавтобус «Seat»
Пожар случился на улице Панина
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В Калининграде на улице Панина в пожаре пострадал автомобиль. Возгорание зафиксировали в минувший понедельник 28 октября в 10:32.
В кирпичном гараже горела кровля на площади 15 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, огнем был поврежден микроавтобус «Seat».
В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти.
ИСТОЧНИК KP.RU