В Калининграде в гараже сгорел микроавтобус «Seat»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-29T10:24:17+03:00

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В Калининграде на улице Панина в пожаре пострадал автомобиль. Возгорание зафиксировали в минувший понедельник 28 октября в 10:32.

В кирпичном гараже горела кровля на площади 15 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, огнем был поврежден микроавтобус «Seat».

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти.

ИСТОЧНИК KP.RU