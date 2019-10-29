2019-10-29T10:36:49+03:00
Происшествия

Очевидцы: В ДТП на старой зеленоградской трассе погиб водитель внедорожника

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В понедельник вечером на автодороге Калининград-Зеленоградск произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла перед поворотом на Мельниково. Там в придорожное дерево врезался белый внедорожник.

«Там сильная черепно- мозговая травма, сильнейшая, крови прям лужа, водитель пытался встать первые минуты», - написал один из очевидцев аварии.

По предварительным данным, водитель погиб, обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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