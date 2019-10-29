Очевидцы: В ДТП на старой зеленоградской трассе погиб водитель внедорожника
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В понедельник вечером на автодороге Калининград-Зеленоградск произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла перед поворотом на Мельниково. Там в придорожное дерево врезался белый внедорожник.
«Там сильная черепно- мозговая травма, сильнейшая, крови прям лужа, водитель пытался встать первые минуты», - написал один из очевидцев аварии.
По предварительным данным, водитель погиб, обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU