Очевидцы: В ДТП на старой зеленоградской трассе погиб водитель внедорожника

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-29T10:36:49+03:00

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В понедельник вечером на автодороге Калининград-Зеленоградск произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла перед поворотом на Мельниково. Там в придорожное дерево врезался белый внедорожник.

«Там сильная черепно- мозговая травма, сильнейшая, крови прям лужа, водитель пытался встать первые минуты», - написал один из очевидцев аварии.

По предварительным данным, водитель погиб, обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU