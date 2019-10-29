На польской границе задержали калининградца с поддельными правами

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-29T10:41:23+03:00

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В минувшее воскресенье на польской границе задержали жителя Калининградской области с поддельными правами. Об этом сообщает пресс-служба Варминиско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел на погранпереходе в Гжехотках. 39-летний водитель «Шкоды» предъявил водительское удостоверение, которое вызвало подозрение у пограничника. В ходе проверки было установлено, что документ поддельным.

Сотрудники пограничной службы изъяли фальшивые права, водитель оштрафовали на 500 злотых.

ИСТОЧНИК KP.RU