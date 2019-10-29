С 1 ноября изменится расписание движения «дачных» поездов в Калининградской области

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-29T10:45:53+03:00

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С 1 ноября изменится расписание движения поездов на четырех пригородных направлениях Калининградской железной дороги. Связано это с окончанием дачного сезона и со снижением пассажиропотока.

Как сообщает пресс-служба КЖД, на Мамоновском направлении утренний и дневной поезд, который ходил через день, будет курсировать только по выходным и праздникам.

На Багратионовском направлении «дачный» поезд до о.п. Стрельня с 1 ноября будет отправляться с Южного вокзала в 8:35 - на 50 минут позже, чем в действующем расписании.

Кроме того, с 1 ноября, отменяются некоторые поезда на Балтийском направлении (время отправления с Южного вокзала 9:10, из Балтийска - 16:35) и Черняховском направлении (время отправления из Калининграда 8:40, из Черняховска - 13:20).

Подробное расписание – тут и тут.

ИСТОЧНИК KP.RU