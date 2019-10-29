Исследование: Работодатели в Калининграде предлагают инженерам зарплату в 37,5 тыс рублей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-29T11:05:13+03:00

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Работодатели в Калининградской области предлагают инженерам зарплату в 37500 рублей, при этом, сами соискатели рассчитывают на большую сумму – 40 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном HeadHunter по Северо-Западу.

Сейчас главным требованием в вакансиях к кандидатам инженерных специальностей по-прежнему остается опыт работы. Причем с каждым годом становится меньше вариантов для трудоустройства инженеров без релевантного опыта работы. Так, в каждом втором предложении о работе указан требуемый стаж от 1 года до трех лет. Каждая третья вакансия подразумевала наличие более серьезного опыта работы у соискателей – от 3 до 6 лет.

Наибольшее количество вакансий для инженеров в Северо-Западном федеральном округе традиционно сосредоточено в Санкт-Петербурге. На долю работодателей из Северной столицы приходится 80% от всех предложений о работе для инженеров, открытых в этом году в регионах СЗФО. Пятерку лидеров по числу вакансий замыкают Ленинградская (5%), Калининградская (4%).

ИСТОЧНИК KP.RU