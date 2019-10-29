Владимир Путин проведет в Калининграде заседание Госсовета
.Фото: Александр Подгорчук
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На этой неделе президент РФ Владимир Путин проведет в Калининградской области заседание Госсовета. Об этом сообщили в программе «Москва. Путин. Кремль».
Рабочий визит главы государства в Калининград запланирован на 31 октября. На заседании Госсовета будут обсуждаться вопросы российского здравоохранения.
Последний визит Путина в регион состоялся 8 января этого года. Глава государства провел совещание по вопросу создания во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе культурно-образовательных и музейных комплексов.
ИСТОЧНИК KP.RU