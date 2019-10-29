2019-10-29T11:13:43+03:00
Общество

Владимир Путин проведет в Калининграде заседание Госсовета

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На этой неделе президент РФ Владимир Путин проведет в Калининградской области заседание Госсовета. Об этом сообщили в программе «Москва. Путин. Кремль».

Рабочий визит главы государства в Калининград запланирован на 31 октября. На заседании Госсовета будут обсуждаться вопросы российского здравоохранения.

Последний визит Путина в регион состоялся 8 января этого года. Глава государства провел совещание по вопросу создания во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе культурно-образовательных и музейных комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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