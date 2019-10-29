2019-10-29T11:26:14+03:00
Общество

В Калининграде в течение дня не будет электричества на восьми улицах

Виктор Сергеев
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Во вторник, 29 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 17 часов не будет электричества на ул. ул. Лукашова 7-13,12-26 и на ул. Пролетарской 118а.

До 18 часов свет отключен на ул. Литовский вал 23-49а, ул. Котовского 3,4, 5, ул. Л. Толстого 1, 3, 4, 10, ул. Ленинградская 39-43, 47-53, 46, 48 (котельная), ул. Тельмана 45-57, 48А-68, 72, 74, ул. Чехова 3-5, 5а, 9, 13-13А, 15-33, 8А, 10-14, 20-24, 28.

Холодное водоснабжение приостановлено до 16 часов на ул. Толбухина 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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