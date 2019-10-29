В Малом Исаково построят комплекс со спортклубом для игры в настольный теннис

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-29T11:36:32+03:00

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В поселке Малое Исаково Гурьевского городского округа построят выставочный комплекс со специализированным спортивным клубом для игры в настольный теннис. Соответствующее разрешение на строительство выдало региональное Агентство по архитектуре и градостроению

Новый комплекс будет четырехэтажным, общая площадь его составит 3,6 тысяч квадратных метров.

Разрешение на строительство выдано ООО «Агаева и К» и действует до июня 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU