В Малом Исаково построят комплекс со спортклубом для игры в настольный теннис
Новый комплекс будет четырехэтажным.
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В поселке Малое Исаково Гурьевского городского округа построят выставочный комплекс со специализированным спортивным клубом для игры в настольный теннис. Соответствующее разрешение на строительство выдало региональное Агентство по архитектуре и градостроению
Новый комплекс будет четырехэтажным, общая площадь его составит 3,6 тысяч квадратных метров.
Разрешение на строительство выдано ООО «Агаева и К» и действует до июня 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU