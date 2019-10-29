Уголовные дела против калининградского эколога Александры Королевой не закрыты, несмотря на уплату штрафов

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-29T11:56:08+03:00

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Правозащитники собираются доказать в суде незаконность возбуждения пяти уголовных дел против руководителя калининградской экологической организации «Экозащита» Александры Королевой. Адвокат Алексей Лаптев из «Общественного вердикта», защищающий Королеву, настаивает, что для возбуждения уголовных дел не было законных оснований.

- Александра Королева пенсионерка и возглавляет «Экозащиту» на безвозмездной основе, не получая зарплаты, - заявил Лаптев. - Оплатить административные штрафы на сотни тысяч рублей из собственных средств общественница физически не могла.

Напомним, начать кампанию по сбору средств на уплату штрафов Королевой и «Экозащиты» призвал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В итоге, деньги были собраны, но уголовные дела так и не были закрыты. Незадолго до этого общественница вынуждена была уехать из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU