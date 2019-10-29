В Калининграде 67 спортсменов получили стипендии главы города и совета депутатов

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-29T12:10:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде 67 учащихся получили стипендии главы города и городского совета депутатов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Сегодня особенный день для вас, ребята, ведь достичь результатов в спортивной деятельности достаточно сложно, потому что нужно сочитать занятия в школе, учреждениях профессионального образования и спортивную подготовку. Это ваша заработанная плата за высокие достижения в спортивной деятельности, ее действительно надо было заработать», - отметил глава города Алексей Силанов.

По данным пресс-службы мэрии, с 2012 по 2018 годы 371 учащийся стал обладателем стипендии за достижения в области спорта. Это победители и призеры чемпионатов и первенств России, первенств и чемпионатов Европы и Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU