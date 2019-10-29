В Калининграде рыбак выловил карпа размером с кабана

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-29T12:33:59+03:00

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Накануне калининградец выловил в озере Карповом в поселке Прегольский рекордных размеров карпа. Об этом сообщили в группе "Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING" в социальной сети "ВКонтакте".

"Не прошло и месяца, а на озере Карповом в Прегольском товарищ припарковал карпа на 26,4 килограмма. Это новый рекорд водоема, до этого был 25,3 кг, ну наверняка и области. Если кто то ловил крупнее отзовитесь", - написал приятель удачливого рыбака Александр Болотников.

В комментариях пользователи усомнились в гигантских размерах рыбы, однако на видеоролике отчетливо видно, что информация соответствует действительности.

Карпа, кстати, есть не стали - выпустили обратно в водоем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/740721" frameborder="0"></iframe> Калининградец выловил огромного карпа.vk.com/kenigfishing

ИСТОЧНИК KP.RU