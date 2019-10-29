2019-10-29T12:33:59+03:00
Общество

В Калининграде рыбак выловил карпа размером с кабана

Вес рыбы превысил 26 килограммов - это рекорд Калининградской области [фото, видео]
Кирилл Алексеев
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..Фото: Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING
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Накануне калининградец выловил в озере Карповом в поселке Прегольский рекордных размеров карпа. Об этом сообщили в группе "Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING" в социальной сети "ВКонтакте".

"Не прошло и месяца, а на озере Карповом в Прегольском товарищ припарковал карпа на 26,4 килограмма. Это новый рекорд водоема, до этого был 25,3 кг, ну наверняка и области. Если кто то ловил крупнее отзовитесь", - написал приятель удачливого рыбака Александр Болотников.

. Фото: Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING

.Фото: Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING

В комментариях пользователи усомнились в гигантских размерах рыбы, однако на видеоролике отчетливо видно, что информация соответствует действительности.

Карпа, кстати, есть не стали - выпустили обратно в водоем.

Калининградец выловил огромного карпа.vk.com/kenigfishing

ИСТОЧНИК KP.RU

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