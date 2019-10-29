Под Калининградом в лобовом ДТП погибла пассажирка «Опеля»

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-29T12:47:27+03:00

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В Гурьевском районе в понедельник, 28 октября, произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Заозерье – Заречье – Добрино – Узловое – Заливное». На 12-м километре 49-летний водитель «Опеля» выехал на встречку и врезался в «Фольксваген».

В результате ДТП оба водителя и 21-летняя пассажирка «Опель» получили травмы. 51-летняя пассажирка автомобиля «Опель» скончалась на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU